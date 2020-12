Coronavirus Abruzzo, i dati del 12 dicembre: 277 nuovi casi e 12 decessi

Sono 277 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore: 78 in provincia dell'Aquila, 54 a Chieti, 74 a Pescara e 66 a Teramo. Per cinque casi sono in corso accertamenti sulla residenza. I decessi sono 12.

I tamponi effettuati son stati 4859 tamponi, i dimessi/guariti 620 (che portano il totale a 15.567), gli attualmente positivi sono scesi di 355 unità (in totale sono 15144), i ricovertati in area medica sono 631 (-16), i pazienti in terapia intensiva sono 64 (-2), le persone in isolamento domicliare 14449.