Coronavirus, i dati nazionali del 12 dicembre: 9.903 nuovi casi e 649 vittime

Sono 19.903 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 649 morti, che portano il totale a 64.036 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia. Sono 28.066 le persone ricoverate con sintomi (-496 da ieri), 3.199 quelle in terapia intensiva (-66), 1.076.891 i guariti (+24.728) e 684.848 gli attualmente positivi (-5.475). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 196.439: in aumento rispetto ai 190.416 di ieri.