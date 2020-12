Coronavirus Abruzzo, i dati del 13 dicembre: 344 nuovi casi e 9 decessi (ma 3 si riferiscono ai giorni precedenti)

Sono 344 i nuovi positivi al Covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore: 63 in provincia dell'Aquila, 88 a Chieti, 92 a Pescara e 95 a Teramo (6 risultano residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento). I decessi sono 9 ma 3 si riferiscono ai giorni precedenti.

I tamponi effettuati sono stati 4.858. I dimessi/guariti sono 170 (che portano il totale a 15.737), gli attualmente positivi sono, complessivamente, 15.309 (+165), i ricoverati in area medica 622 (-9), i pazienti in terapia intensiva 63 (-1), le persone in isolamentio domiciliare 14.624.