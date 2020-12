Coronavirus, i dati nazionali del 13 dicembre: 17.938 nuovi casi e 484 decessi

In Italia sono 1.843.712 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +17.938 rispetto a ieri quando erano stati +19.903 (+18.727 l’11 dicembre). Il numero dei decessi sale a 64.520: +484 rispetto a ieri quando erano stati +649 (+761 il giorno precedente). L’Italia si conferma la prima nazione europea per decessi, avendo superato la Gran Bretagna, che oggi si ferma a 64.170.

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 152.697: in calo rispetto ai 196.439 di ieri (erano stati 190.416 l’11 dicembre). In crescita il rapporto tra positivi e tamponi è in calo: oggi è all’11,7% dal 10,13% di ieri (era il 9,83% il giorno prima). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.