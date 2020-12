Basilica di Collemaggio, affidati i lavori per la pedana per disabili

Dopo anni di attese la Basilica di Collemaggio sarà finalmente accessibile alle persone con disabilità. Con determinazione dirigenziale 5088, che porta la data di oggi, sono stati ufficialmente affidati i lavori per la struttura di accesso al monumento simbolo della città e della Perdonanza Celestiniana.

L’intervento si attendeva da tempo ed era stato sollecitato in particolare dalle associazioni che tutelano i diritti dei disabili, che in più di un’occasione, avevano denunciato la mancanza di percorsi di accesso alla Basilica fruibili da persone in carrozzina.

A realizzare la struttura di accesso sarà l’impresa aquilana Santiago srls sotto la direzione dell’Arch. Luca Marzi, per un importo complessivo di 60.000 euro. L’opera, concertata con la Soprintendenza e con l'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila, prevede la realizzazione di una pedana rialzata in vetro trasparente antiscivolo e la sostituzione della bussola d'ingresso (e per ovvie necessità di simmetria, anche della gemella posta in corrispondenza del portale destro), a oggi collocata in posizione non compatibile con la nuova soluzione.

L'intervento rientra nell’ambito del Piano per l’eliminazione delle Barriere architettoniche (Peba), lo strumento individuato dalla normativa italiana per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. Il Comune dell’Aquila non ha ancora approvato tuttavia “si ritiene - si legge nella determinazione - che la realizzazione di un intervento finalizzato all’accessibilità della basilica di Collemaggio, rivesta carattere di priorità; anche per tale ragione la risoluzione di tale questione è oggetto di grande attenzione da parte delle associazioni rappresentative di persone con disabilità”.

Il prossimo fine settimana sarà realizzato un modello della struttura per l’approfondimento progettuale dei dettagli strutturali, architettonici e materiali da parte dell’affidatario. Da quanto si apprende l’opera dovrebbe concludersi entro gennaio 2021.

Inoltre, il Settore Opere pubbliche e Sport, al termine di una ricognizione volta a individuare ulteriori opere e interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio comunale, realizzerà rampe di accesso ai marciapiedi per un importo complessivo di 100mila euro.