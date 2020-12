L’Aquila, seconda riunione sulla ricostruzione del patrimonio ecclesiastico nei comuni del cratere terremoto

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha presieduto in Prefettura, in videoconferenza, la seconda riunione del Tavolo Permanente sulla ricostruzione degli edifici ecclesiastici, patrimonio artistico e storico dei territori ricadenti nel cratere del terremoto 2009.

Il Prefetto aveva ritenuto di avviare il Tavolo Permanente raccogliendo uno specifico appello pervenuto dai Sindaci dei Comuni presso i quali si era recata in visita nel periodo immediatamente successivo al suo insediamento nella provincia.

All’incontro odierno hanno partecipato i vertici del Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere; degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e di quello dell’Aquila; delle Curie Arcivescovili e Vescovili ed i Sindaci dei Comuni di Acciano; Capestrano; Caporciano; Castel del Monte; Collarmele; Fagnano Alto; Navelli; Prata d’Ansidonia; San Demetrio né Vestini; San Pio delle Camere; S. Eusanio Forconese; Tione degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo.

Nel corso della riunione è stato esaminato l’aggiornamento dei punti di criticità espressi nel corso del primo Tavolo dai Sindaci, che hanno altresì fatto emergere altri spunti propositivi, ottenendo in tal senso la preziosa collaborazione e la disponibilità del Mibact e della Soprintendenza.

In particolare, da parte del Segretariato regionale del Mibact per l’Abruzzo, un elemento di novità è stato rappresentato dall’avvenuta trasmissione alla Struttura di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della nuova programmazione degli interventi sui beni culturali per il triennio 2020/2022, un documento di importante ausilio e supporto alle amministrazioni locali.

I vertici degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USRC e USRA), nel ribadire la rilevante importanza della convenzione stipulata con il Segretariato regionale del Mibact, hanno fornito la loro disponibilità ad ampliare il numero già previsto delle Figure Tecniche di supporto e dei Responsabili Unici dei Provvedimenti, confermando la fattiva collaborazione ai Comuni, al fine di poter avviare con celerità i lavori di restauro e ristrutturazione previsti.

Il Prefetto convocherà di nuovo a breve il Tavolo per l’aggiornamento e la verifica delle procedure avviate.