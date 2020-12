Sono 16.308 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti, che portano il totale a 68.447 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 176.185 tamponi. Sono in totale in Italia 2.784 i ricoverati in terapia intensiva, rispetto a ieri si registrano 35 persone in meno.