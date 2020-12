L'Aquila: all'istituto D'Aosta secondo incontro del progetto "I mestieri del cinema"

Continuano gli appuntamenti della seconda edizione del progetto ‘I mestieri del Cinema‘, iniziativa ideata e organizzata da FilmInArt, finanziata dal Mibac e dal Miur nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola. Partner l’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo d’Aosta dell’Aquila e il Liceo Ciardo Pellegrino di Lecce.

Il secondo incontro si è tenuto mercoledì 16 dicembre all’IIS Amedeo d’Aosta con la docente tutor del progetto, Francesca Giandomenico e con Piercesare Stagni, critico cinematografico e docente di materie filmiche presso il Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Abruzzo e presso la Scuola di Cinema Ifa che hanno incontrato on line gli studenti per una masterclass sulla figura dell’ideatore ed organizzatore di eventi cinematografici.

Stagni ha ripercorso le dinamiche e i progetti che hanno portato allo sviluppo e alla realizzazione di manifestazioni di importanza nazionale e ha operato una simulazione della progettazione e dell’organizzazione di un evento attraverso l’individuazione degli aspetti teorici, economici, artistici, logistici e relativi alla comunicazione.

L’incontro è stato preceduto da una lezione asincrona cui è seguito il collegamento che ha lasciato spazio all'interazione. Stagni ha accattivato i ragazzi con degli straordinari aneddoti sui film girati in Abruzzo (ben 250) proprio a partire da "La strada" di Fellini (girato in parte a Rocca di Mezzo) che gli studenti hanno visto precedentemente come film in rassegna.

Il perno tematico è stato quello della potenzialità turistica della città legata al mondo del cinema, tema che ha catturato l’attenzione degli studenti.