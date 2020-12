L'Aquila: spaccio di cocaina, 4 arresti in flagranza

Quattro persone, tutte di nazionalità straniera - K.J. 34enne, L.I. 31enne, S.A. 33enne (tutti e tre albanesi) e T.D. 22enne cittadina rumena – sono state arrestate dalla polizia dell’Aquila in flagranza di reato per spaccio di cocaina.

I fatti risalgono a venerdì 18 dicembre.

Due dei quattro spacciatori, T.D. e K.J., sono stati fermati al casello dell’Aquila Ovest mentre erano a bordo della loro auto, un’Opel Corsa bianca. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 75 grammi di cocaina.

Negli stessi minuti, altri uomini delle forze dell’ordine, che si erano appostati fuori dalle abitazioni dei quattro, hanno fatto irruzione nell’appartamento di uno di loro, L.I., approfittando del momento in cui quest’ultimo stava uscendo di casa. Una volta all’interno, i poliziotti hanno trovato il quarto arrestato S.A., intento nella preparazione degli involucri con cui confezionare la cocaina sequestrata al casello. In totale sono stati trovati 90 involucri, un bilancino di precisione e 3mila euro in contanti.

Posti inizialmente agli arresti domiciliari, i quattro (due dei quali già noti alle forze dell’ordine) sono stati processati per direttissima e condannati a pene comprese tra 1 anno e 2 anni e 2 mesi e a multe dai mille ai 1500 euro.

Il questore dell’Aquila, Gennaro Capoluongo, nel complimentarsi con gli investigatori della Squadra Mobile, ha voluto evidenziare “l’ulteriore e importante risultato operativo raggiunto dalla Polizia di Stato aquilana, che in pochi giorni ha tratto in arresto e denunciate ben dieci persone tutte responsabili di spaccio di droga”.