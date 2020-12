Coronavirus Abruzzo, i dati del 20 dicembre: 216 nuovi casi e 4 decessi

Sono 216 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, così suddivisi a livello provinciale: 41 all'Aquila, 49 a Chieti, 45 a Pescara, 78 a Teramo (3 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento). I tamponi effettuati sono stati 4068. I decessi sono 4.

I dimessi/guariti sono, in totale, 19307 (+112), gli attualmente positivi 13040 (+100), i ricoverati in area medica 557 (-8), i ricoverati in terapia intensiva 42 (-1), le persone in isolamento domiciliare 12441.