Sono 15.104 su 137.420 tamponi i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 20 dicembre, secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 352 morti che portano il totale a 68.799 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Sono 2.743 le persone ricoverate in terapia intensiva, 41 in meno rispetto a ieri.