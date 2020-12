"Muoversi a L'Aquila!": oggi un'assemblea aperta sulla mobilità a L'Aquila

Si chiama "Muoversi a L'Aquila!" l'evento organizzato da Legambiente Abruzzo Beni Culturali per questo pomeriggio alle ore 17:30.

L'assemblea aperta, che si terrà sulla piattaforma Zoom, è solo uno degli appuntamenti che l'associazione ambientalista sta organizzando sul territorio, in attesa di poter tornare alle iniziative e al confronto in presenza.

Autobus, piste ciclopedonali, mobilità elettrica, treno urbano. Lo stato della mobilità pubblica a L'Aquila impone un confronto partecipato, un approccio collettivo necessario a costruire prospettive migliori. Questi sono i motivi che hanno spinto Legambiente a lanciare un'assemblea aperta sulla mobilità in città, alla quale parteciperanno Simone Nuglio del direttivo nazionale di Legambiente, Gabriele Curci, professore dell'Università degli Studi dell'Aquila e Donato Di Ludovico, mobility manager dell'ateneo aquilano.

"Muoversi a L'Aquila!" non sarà però solo un semplice webinar, ma tutti i partecipanti potranno interagire attraverso alcuni strumenti messi a disposizione. In questo periodo, che ci costringe a passare molto tempo in casa, confrontiamoci apertamente e decidiamo insieme quali dovranno essere i modi migliori per tornare a muoverci.

Per partecipare è sufficiente connettersi a Zoom.

L'evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook, sulla pagina Legambiente Abruzzo Beni Culturali.

Per info è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare il ‪389 696 5721‬.