L'Aquila: 25 mila mascherine donate alla Asl

25.000 mascherine saranno donate alla Asl, tramite il consigliere comunale Daniele D’Angelo del gruppo ‘Cambiamo’, dalla ditta Cne di cui sono titolari Enrico Nardecchia e Maurizio Palma.

La consegna dell’ingente quantitativo di dispositivi di protezione, nell’ottica dell’emergenza Covid, è fissata per domani, mercoledì 23 dicembre, alle ore 12.30, alla farmacia dell’ospedale San Salvatore.

Saranno presenti, oltre ai rappresentanti della ditta che ha messo a disposizione le mascherine, lo stesso consigliere comunale D’Angelo e il manager della Asl Roberto Testa. “E’ un atto di generosità”, dichiara D’Angelo, “tramite il quale l’amministrazione comunale, insieme ad alcuni imprenditori, intende affiancare a sostenere l’azienda sanitaria in una congiuntura molto difficile per via della pandemia. Il Comune di L’Aquila, rappresentato dal sindaco Pierluigi Biondi, è particolarmente vicino a tutto il personale sanitario impegnato a combattere la ‘guerra’ contro la pandemia. Con questa donazione vogliamo formulare il nostro grazie a chi ogni giorno è in trincea nell’interesse di tutti”.