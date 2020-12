E' morto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci: fu il primo a raccontare la tragedia del terremoto 2016

E' morto Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto (Ap); era malato da tempo.

Avrebbe compiuto 75 anni il 10 gennaio.

Una lunga carriera da amministratore, in Provincia da assessore e consigliere, e poi nella sua Arquata, da sindaco: e da primo cittadino ha vissuto il dramma del terremoto 2016, diventando un simbolo della voglia di rinascita del suo paese e in generale dei territori colpiti dagli eventi sismici tra l'estate e il gennaio 2017.

In lacrime, la notte del 24 agosto 2016 diffuse per primo le drammatiche notizie sul sisma che seminò morte e distruzione nel centro Italia e in particolare nel suo paese, dove si contarono una cinquantina di vittime.

La notizia è stata diffusa dall'assessore regionale delle Marche con delega alla ricostruzione post sisma Guido Castelli: "Buon viaggio Aleandro. Sei stato uomo, padre e amministratore esemplare - ha scritto sulla sua pagina Facebook - Abbiamo vissuto insieme tragedie e grandi affermazioni. Grazie per quello che mi hai insegnato. Grazie per quello che hai donato alla tua terra. Riposa in Pace".

"Questo maledetto 2020 mi ha portato via un altro amico, un fratello acquisito" le parole del consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice all'epoca del terremoto. "Fino al 23 Agosto 2016 eravamo due sindaci di frontiera. Dal 24 Agosto, nostro malgrado, siamo stati testimoni e vittime della più grande tragedia che ha colpito le nostre comunità. Ci siamo conosciuti distrutti dal dolore e da questo dolore è nata un’amicizia. Abbiamo combattuto le nostre battaglie per le nostre comunità sempre nel nome della giustizia e dell'equità. Avevamo un sogno comune, che era vedere ricostruiti i nostri borghi. Mi auguro che questo sogno un giorno sarà realizzato. Amico mio dal cielo vigila sulle nostre terre. Amatrice e Arquata sorelle per sempre".