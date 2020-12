L’Aquila: al S. Salvatore nel 2020 eseguiti 24 trapianti di rene

Ventiquattro trapianti di rene eseguiti all’Aquila dalla chirurgia generale e dei trapianti di organo, 8 di fegato al Policlinico Gemelli di Roma, 1 trapianto di cuore a Palermo.

Questo il bilancio del 2020 dell’attività di donazione in Abruzzo del coordinamento regionale per i trapianti e del centro regionale dell’ospedale dell’Aquila che, oltre ad effettuare trapianti di rene nel capoluogo regionale, è crocevia per il coordinamento e il prelievo degli altri organi da trasferire in ospedali italiani o centri specializzati. Per la prima volta dopo tanti anni, a causa del covid, quest’anno la manifestazione “Natale insieme - Festa dei Trapiantati”, che era in programma in questi giorni, organizzata in collaborazione con l’associazione Astra onlus, non avrà luogo.

La festa rappresentava l’occasione per far incontrare i trapiantati al centro trapianti di rene di L’Aquila (incontro aperto anche agli altri trapiantati abruzzesi e molisani) per ricordare con una messa i donatori degli organi. Il centro trapianti, il coordinamento regionale e l’associazione Astra non vogliono però far mancare il saluto e l’augurio di un sereno Natale ai tanti pazienti trapiantati, a quelli in lista d’attesa e alle altre associazioni che si adoperano per lo sviluppo della cultura della donazione (Aido, Aned, Antr, Admo), come pure a tutti i rianimatori, infermieri e operatori sanitari abruzzesi, messi così a dura prova dalla pandemia.

“Un forte ringraziamento alle famiglie dei donatori che hanno saputo guardare al di là del loro dolore, dando il consenso al prelievo e permettendo anche quest’anno di effettuare i trapianti. Con la speranza di poterci riunire l’anno prossimo esortiamo tutti pazienti a tenere un comportamento prudente per difendersi dal virus”.