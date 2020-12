L'Aquila: due imprenditori donano 25mila mascherine alle scuole

Venticinquemila mascherine sono state donate al Comune dell’Aquila, tramite il consigliere Daniele D’Angelo (gruppo ‘Cambiamo’), dalla ditta Cne di Enrico Nardecchia e Maurizio Palma.

La consegna della consistente dotazione di dispositivi di protezione personale, destinata all’utilizzo nelle scuole aquilane, è avvenuta questa mattina alla presenza dei rappresentanti della ditta, del consigliere D’Angelo e di Mauro Cappelli.

“Si tratta di un atto concreto di generosità – dichiara Daniele D’Angelo – messo al servizio della comunità in questa fase così difficile. L’amministrazione comunale è vicina alla cittadinanza e attraverso il gesto d’amore di questi imprenditori per il territorio ha confermato il proprio impegno affinché i nostri studenti possano riprendere nella massima sicurezza le attività scolastiche, così importanti per la loro formazione e la loro socializzazione”.