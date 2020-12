Innovazione: L’Aquila ospiterà la Casa delle tecnologie emergenti

“L’Aquila ospiterà la Casa delle tecnologie emergenti”.

A darne l’annuncio sono il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alla Smart city, Carla Mannetti.

La città, infatti, è tra le cinque città selezionate dal ministero per lo Sviluppo economico (insieme a Torino, Roma, Prato e Bari) ammesse al finanziamento per l’istituzione di un centro di trasferimento tecnologico che ha il compito di supportare progetti di ricerca e sperimentazione.

“Ammonta a 4 milioni lo stanziamento con cui è stata premiata la proposta progettuale messa in campo dall’amministrazione comunale in collaborazione con importanti partner istituzionali, come Università, Gssi, Zte, Cnr e Cuiem, consorzio universitario di economia industriale e manageriale. - spiegano sindaco e assessore – L’Aquila, preferita a realtà importanti del nostro Paese come Milano o Genova, si conferma quale centro nevralgico di sperimentazioni e innovazione, in cui elementi come formazione e conoscenza, ma anche cultura e bellezza, sono perfettamente calibrati e caratterizzano il percorso di sviluppo del territorio. La proposta della casa delle tecnologie emergenti è incardinata nell’ambito dell’asse ‘Innovazione’ della Carta dell’Aquila così come la candidatura della città a Capitale italiana della cultura rientra nel filone ‘cultura’ del documento presentato il 23 novembre 2019”.

I dettagli della selezione dell’Aquila quale sede della Casa delle tecnologie emergenti saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il sindaco e l’assessore terranno nella giornata di lunedì 28 dicembre, alle ore 11, sulla piattaforma Microsoft teams e di cui sarà successivamente fornito alle testate giornalistiche il link per parteciparvi.