Coronavirus, i dati nazionali del 26 dicembre: 10.407 contagi e 261 morti

Sono 10.407 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 26 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 261 morti che portano il totale a 71.620 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 81.285 tamponi. Il tasso di positività è al 12,8%.

Sono due in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti nelle rianimazioni a 2.582. I guariti sono 9.089 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.386.198.