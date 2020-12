L'Aquila: crollo parziale di un muro su via Duca degli Abruzzi a Sassa

"Nella tarda serata del 25 dicembre è crollata una porzione rilevante del terrapieno di un’abitazione (abbandonata e segnalata da tempo) in Via Duca degli Abruzzi a Sassa, invadendo parte della carreggiata. Nel corso degli ultimi anni, i massi del terrapieno hanno invaso ripetutamente la carreggiata, a causa dei progressivi cedimenti".

A darne notizia è il circolo Pd di Sassa.

"Lo sgretolamento del muro è stato lento e costante. Nella serata di Natale, una debole pioggia ha causato il cedimento definitivo. Il nostro circolo ha segnalato più volte a Comune e Provincia la necessità di mettere in sicurezza il muro".

"Il circolo vuole con questo comunicato dare diffusione dell’accaduto per invitare i cittadini e le cittadine, che sopraggiungono in auto o a piedi, a procedere con cautela e prudenza".

"Il circolo ringrazia gli agenti della Polizia di Stato arrivati sul posto e la squadra dei Vigili del Fuoco per il rapido lavoro di messa in sicurezza. Vi ringraziamo a nome di tutti e tutte per il vostro lavoro e la pronta azione. Ci duole rilevare però che a nulla sono le servite le innumerevole segnalazioni e le richieste di incontro fatte da questo circolo e da numerose associazioni al Comune dell’Aquila e alla Provincia per mettere mano alla sicurezza stradale di questa e di tutte le altre frazioni. Via Duca degli Abruzzi è soltanto uno dei tanti tratti problematici e pericolosi".

"Caro Sindaco, le circostanze ed i recenti accadimenti imporrebbero un cambio di atteggiamento da parte della massima autorità cittadina: la sicurezza stradale è prioritaria e spetta a Voi porre in essere le opportune misure. Non è una fatalità quel crollo, ma la precisa conseguenza di un dissesto meccanico prodotto dagli agenti atmosferici. La mancanza di cura e di prevenzione dello spazio pubblico, soprattutto nelle frazioni, porta a questi fatti".

"Ricordiamo a tutti e tutte che il 27 maggio 2019 abbiamo tenuto un consiglio comunale straordinario durante il quale sono state presentate tutte le situazioni di degrado e pericolo, fra cui il tratto di strada con il muro in oggetto. Siamo ancora in attesa che l’impegno preso dal Consiglio Comunale all’unanimità prenda forma. Ad oggi non è servito a niente: nessun invito è stato raccolto, nessuna segnalazione ascoltata, nessun cenno di apertura alle comunità è stato riscontrato. Il palazzo del Comune è rimasto sigillato, inaccessibile e indolente. Oltretutto senza assessori all’ambiente e all’urbanistica da cinque mesi".

"Eppure è sotto l’occhio di tutti il peggioramento dello stato di degrado, abbandono e sicurezza degli spazi pubblici nelle frazioni. Oggi abbiamo inviato una nota formale alla cortese attenzione del Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi; dell’Assessora Mobilità e Polizia Municipale, Carla Mannetti; del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari con preghiera di notifica a tutta l'assise; del Comandante Polizia Municipale dell'Aquila; del Presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso; del Dirigente settore strade e polizia provinciale. Con questa nota li informiamo dell’accaduto, sollecitando opportuni interventi. Aspettiamo fiduciosi, per l’ennesima volta, una risposta".