Rocci (AQ Futura): "Atti vandalici all’Amphisculpture di Beverly Pepper"

"In questi giorni mi sono giunte segnalazioni da parte di concittadini sullo stato di abbandono e degrado del Parco del Sole, a ridosso la basilica di Collemaggio. In particolare, dalle foto denuncia si può notare come l’Amphisculpture - l’opera donata non più di un anno fa alla nostra città dall’artista Beverly Pepper e realizzata grazie al progetto “Nove Artisti per la Ricostruzione” - è stato oggetto di vandalismo con segni evidenti di atti incendiari".

A dirlo è il consigliere comunale di L'Aquila futura, Luca Rocci.

"Nemmeno il covid-19 e la zona rossa, in questi giorni di festa, sono riusciti a fermare questi atti vandalici che non si addicono ai tanti aquilani che sono stati molto parsimoniosi e hanno rispettato educatamente le regole imposte dal DPCM di Natale. Mi auguro che il progetto di videosorveglianza che dovrebbe essere partito alla fine dell’estate e che ha riguardato anche l’area del parco del sole sia in grado di identificare i responsabili di queste azioni, nel caso in cui questo non fosse possibile chiedo all’assessore competente di accelerare l’iter per la realizzazione del progetto completo di videosorveglianza così da dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza della nostra comunità e un supporto all’attività di controllo e prevenzione per le autorità. In più chiedo al settore Opere pubbliche di provvedere immediatamente nel ripristinare e riparare l’opera".