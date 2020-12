AISM L’Aquila, il 30 dicembre un incontro online su vaccini e Sclerosi Multipla

In questo periodo di pandemia l’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla della provincia dell’Aquila resta al fianco delle persone con Sclerosi Multipla e ai loro familiari adattando modalità diverse per raggiungere le persone con SM.

“L’informazione è uno dei punti dell’agenda di AISM - scrive l’associazione in una nota - e noi non ci fermiamo di fronte alle difficoltà che la vita ci pone. Come sempre nella storia di AISM. Vi aspettiamo 30 dicembre alle ore 18.30 per la diretta Facebook sulla nostra pagina AISMAQUILA sul tema: SM e Vaccini, con il Dott. Rocco Totaro Neurologo del Centro Malattie Demielinizzanti dell’Ospedale San. Salvatore di L’Aquila“.

Per informazioni e domande sul tema SM e vaccini potete scrivere alla mail di sezione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su Messenger.