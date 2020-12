Coronavirus, finalmente i buoni spesa sono pienamente utilizzabili. Bignotti: "Ci scusiamo per disagio"

L’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, rende noto che i buoni spesa covid-19 sono pienamente utilizzabili da parte degli aventi diritto.

L’assessore ha tenuto a precisare che l’impossibilità del loro uso nei giorni immediatamente successivi alla consegna - alla vigilia di Natale, con le famiglie bisognose che speravano di poterlo utilizzare per le festività - è stata dovuta a un disguido, ora risolto. "Ci scusiamo con i cittadini per questo disagio, che si è verificato per ragioni casuali e indipendenti dalla nostra volontà – ha osservato Bignotti – vale la pena di ricordare che gli uffici del settore Politiche per il benessere della persona hanno lavorato in modo encomiabile, allo scopo di mettere in condizioni 1300 famiglie di ottenere il buono in pochissimi giorni".

Si rammenta che la consegna si svolge dalle ore 9 alle ore 13 in due postazioni distinte: una individuata presso la Casa del Volontariato in via Saragat e l'altra presso la sede della Caritas Diocesana nella parrocchia di San Francesco in Pettino. "Gli interessati sono stati contattati a partire dallo scorso 24 dicembre; chi non è stato ancora avvisato lo sarà nei prossimi giorni”.