L’Aquila, commercio su aree pubbliche: avviato procedimento per il rinnovo delle concessioni

Il servizio Suap-promozione e regolamentazione del commercio e delle attività produttive del Comune dell’Aquila rende noto che è stato emesso un avviso con il quale si comunica che è stato avviato il procedimento di ufficio per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Come previsto dal decreto legge 34/2020 (denominato “decreto rilancio”), il rinnovo delle concessioni avrà una durata di 12 anni.

Gli uffici comunali effettueranno le verifiche sull’esistenza dei requisiti di legge ai fini di tale rinnovo.

I dettagli sono contenuti nell’avviso, pubblicato nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione del sito internet del Comune (qui il link).