L'Aquila, S. Pietro a Coppito: la riapertura si avvicina. Le immagini

E' stato quasi completato il restauro della chiesa di S. Pietro a Coppito, una delle 4 chiese capoquarto dell'Aquila.

I lavori, costati quasi 5 milioni di euro (il finanziamento della delibera Cipe è di 4 milioni e 750 mila euro), dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'inverno.

La chiusura del cantiere, a dire il vero, era stata annunciata più volte negli ultimi due anni ma la complessità degli interventi - che sono stati sia di tipo sia conservativo che di miglioramento sismico (il terremoto aveva fatto collassare gran parte della torre campanaria e la parte destra della facciata) - e poi la pandemia, hanno fatto slittare la riconsegna dell'edificio.

I dettagli saranno svelati in anteprima nella nuova puntata della trasmissione di LaQtv "Articolo 9", che andrà in onda domani sera (martedì 29 dicembre) alle 21:30 (canale 73 e 753 del digitale terrestre).

Per lo speciale, la giornalista Angela Ciano ha intervistato l'architetto della Soprintendenza Antonio Di Stefano e la restauratrice Fernanda Falcon Martinez. Le immagini, girate da Stefano Iannucci, mostreranno anche alcuni ritrovamenti eccezionali venuti fuori durante i lavori (come l'affresco di una deposizione nella parte del transetto) nonché l'interno dell'antica torre campanaria (foto sotto).



Ad oggi, S. Pietro a Coppito è l'unica delle quattro chiese capoquarto in cui siano partiti i lavori. Nelle altre tre (S. Marciano, S. Maria Paganica e S. Giusta) è ancora tutto fermo.