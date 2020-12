Spadafora: "Entro gennaio possibile riapertura di palestre e piscine"

"La riapertura a gennaio è un mio obiettivo e un obiettivo raggiungibile, dobbiamo vedere però i dati della pandemia dei primi di gennaio. Non voglio fare promesse ma l'obiettivo di riaprire, pur con delle limitazioni, palestre, centri danza e piscine, e tutte le altre attività importanti per il benessere degli italiani, credo sia possibile".

Ad affermarlo è stato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, durante la puntata odierna del programma di Rai 3 Agorà.

"Stiamo lavorando costantemente col Cts, prima ancora della chiusura di ottobre avevamo disposto un nuovo protocollo con misure molto rigide e devo dire che molte palestre avevano fatto degli investimenti. Abbiamo dato un fondo perduto consistente a tutti quei soggetti per coprire le spese fatte. Sono convinto che entro fine gennaio le attività sportive, con le condizioni che il Cts indicherà con molta precisione e probabilmente con delle limitazioni, potranno riprendere".

Spadafora ha invece escluso, per il momento, la riapertura degli stadi.

"Tifosi allo stadio? Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità. Ognuno spera di poter riprendere i propri hobby e le proprie attività professionali, il tema che all'interno di uno stadio da 60mila posti non sia un problema averne 20mila è relativo. Avere tutta questa gente che va nella stessa direzione nello stesso orario significa dover fare una serie di controlli, intensificare il sistema dei trasporti: significa gestire una macchina che in questo momento non è prioritaria rispetto ad altre cose prioritarie per la ripartenza del Paese come ad esempio scuola e sistema industriale. Il mio desiderio è ovviamente rivedere i tifosi allo stadio il prima possibile ma non credo che questo avverrà a gennaio".

"Mi auguro che prima della data di inizio dei mondiali di sci di Cortina a febbraio possa esserci la riapertura degli impianti, credo che il Cts abbia chiesto una correzione ai protocolli più che una vera bocciatura, dipenderà poi dai dati che arriveranno in questi giorni. Dobbiamo vedere in termini di contagi i dati dei primi di gennaio".

"Ci guarderà tutto il mondo per i mondiali di sci, che saranno il primo evento mondiale che ospiterà il Paese, siamo verso la fine dell'epidemia e potrebbe essere un segnale positivo anche da questo punto di vista. I ristori sono doverosi verso la montagna, a gennaio faremo un ulteriore decreto. Sicuramente finché terremo chiuse una serie di attività dovremo rispondere assolutamente con i ristori".

"Noi non stiamo abbandonando nessuno" ha detto Spadafora "Capisco la rabbia di chi è chiuso, ma la verità è che non siamo ancora usciti dal momento più critico della crisi, e dobbiamo farlo in contemporanea con la somministrazione dei vaccini, serve ancora qualche mese di attesa. Sono convinto che i generale a fine gennaio l'attività sportiva, e anche l'attività sciistica, seppur con delle limitazioni, potranno riprendere".

"Il coinvolgimento del mondo dello sport nell'operazione vaccino anti-Covid? Tutto questo mondo deve assolutamente essere coinvolto, deve essere d'esempio e può farlo anche per prepararsi a queste grandi competizioni come le olimpiadi" ha concluso il ministro.