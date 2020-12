Vaccini anti Covid: frenata dell'Ema su AstraZeneca, quello su cui ha puntato l'Italia

L'Agenzia europea del farmaco Ema molto probabilmente non sarà in grado di approvare a gennaio il vaccino anti-Covid sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia e prodotto da AstraZeneca, quello su cui l'Italia ha puntato di più prenotandone una partita più grande (40 milioni di dosi) rispetto agli ordinativi degli altri vaccini.

E' quanto ha affermato il vice direttore esecutivo dell'autorità regolatoria Ue, Noel Wathion, al quotidiano belga 'Het Nieuwsblad'. "Non ci hanno ancora presentato domanda", ha inoltre evidenziato l'esperto.



Le informazioni ricevute finora, ha proseguito Wathion, "non sono abbastanza per garantire neanche un'approvazione condizionata. Abbiamo bisogno di dati aggiuntivi sulla qualità del vaccino. E dopo questo, l'azienda deve presentare una domanda formale".

Dunque, allo stato attuale, la mancanza di questi ultimi passaggi rende "improbabile" un'approvazione il prossimo mese, ha concluso il numero due dell'Ema.

Intanto le 469.950 dosi di vaccino Pfizer attese per oggi in Italia dopo il rallentamento dei trasferimenti causato dal maltempo arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi.

"L'azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni". Lo comunica la struttura del Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri, specificando che "Pfizer ha appena comunicato agli Uffici del Commissario un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l'Unione Europea". Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre.