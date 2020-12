L'Aquila: pubblicato avviso per contributi a inquilini morosi incolpevoli

Il settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell’Aquila rende noto che è stato pubblicato l’avviso per presentare le domande di contributi per il pagamento degli affitti da parte degli inquilini in condizioni di morosità incolpevole. Il termine per presentare le richieste scade il 19 gennaio 2021.

I criteri per accedere al beneficio e le modalità di presentazione della domanda, oltre ad altre informazioni, sono riportate nell’avviso pubblicato, insieme con il modulo per la richiesta, sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1972&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1