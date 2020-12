L'Aquila: appaltati i lavori per la demolizione dei vecchi edifici della scuola di Santa Barbara

Sono stati appaltati i lavori per la demolizione dei vecchi edifici scolastici del quartiere di Santa Barbara.

Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Ricostruzione pubblica, il vice sindaco Raffaele Daniele.

L’importo dell’intervento ammonta a 1 milione e 200mila euro.

“Non appena terminata questa fase – hanno spiegato Biondi e Daniele – si potrà passare subito all’appalto del nuovo polo scolastico che ospiterà la scuola primaria e dell’infanzia di Santa Barbara e la scuola dell’infanzia di San Sisto, dove troveranno posto complessivamente 340 alunni. Per questi lavori è già pronto il progetto definitivo, per un importo complessivo di 4 milioni e 200mila euro, e ciò permetterà al Comune di far seguire alla demolizione la ricostruzione senza soluzione di continuità”.

“Questo progetto – hanno concluso il sindaco Biondi e il vice sindaco Daniele – è l’ulteriore dimostrazione di come l’attuale amministrazione abbia impresso una marcia in più alla ricostruzione delle scuole, soprattutto dopo che il sindaco è stato designato commissario per l’edilizia scolastica per effetto del cosiddetto decreto ‘scuola’, il n. 22/2020”

La copertura finanziaria dei lavori è garantita con i fondi Cipe.