Ex Onpi: una “stanza degli abbracci” anti-covid per salutare i parenti in piena sicurezza

Salutare finalmente i propri parenti e poterli riabbracciare senza correre rischi di contagio.

Questo lo scopo della “stanza degli abbracci”, allestita anche nella residenza per anziani ex Onpi del Comune dell’Aquila, gestita dall’istituzione Csa.

“La struttura – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e la presidente dell’istituzione Centro servizi anziani – tempo fa è stata chiusa a ogni forma di visita, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti finalizzate a tutelare gli ospiti dell'edificio. Sono stati messi a disposizione degli interessati dei supporti mobili per consentire ai residenti nell’ex Onpi e ai loro familiari di salutarsi in video conferenza, ma è chiaro che l’assenza del contatto fisico, soprattutto in queste situazioni, incide su sentimenti ed emozioni di entrambi. Per questa ragione si è provveduto ad allestire una vera e propria stanza completamente protetta, con degli oblò su cui sono stati fissati dei lunghi guanti che permetteranno un abbraccio senza rischi di contagio”.

“Come abbiamo sempre detto e ribadito – hanno concluso il sindaco Biondi e la presidente Bafile – il benessere dei nostri ospiti rappresenta la priorità assoluta, ma abbiamo inteso in questo modo conciliare tale esigenza primaria con la legittima aspirazione dei familiari di poter vedere e salutare con affetto i congiunti. La stanza degli abbracci sarà attivata formalmente nei prossimi giorni, con modalità di prenotazione che verranno comunicate alle famiglie dal personale dell'Istituzione”.