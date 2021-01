Coronavirus Abruzzo, i dati del 2 gennaio: 23 nuovi positivi e 11 decessi

Sono 23, in Abruzzo, i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore: 19 in provincia dell'Aquila, 2 a Chieti, 4 a Pescara e zero a Teramo. Nei totali provinciali sono compresi 2 casi comunicati nei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti alla provincia di appartenenza. I tamponi effettuati sono stati appena 217 tamponi.

I deceduti sono 11 (di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl).

I dimessi/guariti sono 23266 (+134), gli attualmente positivi 11251 (-122), i ricoverati in area medica 443 (+8), i ricoverati in terapia intensiva 37 (-1), le persone in isolamento domiciliare 10771.