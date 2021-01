Comando provinciale dei Vigili del fuoco: accordo tra Comune e Ministero per costruirlo in via Panella

Pare ad un punto di svolta la realizzazione della nuova sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco, al centro di una querelle lunga anni.

La giunta comunale, infatti, ha approvato lo schema di accordo con il ministero dell'Interno per realizzare la caserma in via Panella, nei pressi del cimitero monumenale, laddove nel post sisma furono costruiti alloggi provvisori proprio per i Vigili del fuoco.

L'intervento sarà finanziato dal ministero dell'Interno: la spesa da sostenere sarà verificata con l'individuazione del piano economico; il Comune dell'Aquila farà da stazione appaltante.

L'amministrazione dell'Interno ha redatto uno studio di fattibilità preliminare dell'opera, in cui ha individuato la dislocazione degli spazi della nuova sede, ipotizzando in parte il recupero dei manufatti esistenti oltre che la realizzazione di ulteriori volumi tecnici al fine di garantire la piena operatività del presidio; l'accordo prevede l'abbattimento dei Map. L'intervento ricadrà all'interno del territorio urbanizzato disciplinato dal Piano regolatore generale, una parte in zone di uso pubblico e di interesse generale e l'altra parte in fascia di rispetto dal cimitero monumentale.

"La realizzazione di una nuova sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco" si legge in delibera "rappresenterà un importante arricchimento per il territorio".

Dopo la demolizione della storica sede di via Pescara, per anni si è discusso della ricollocazione del comando considerato che il vecchio sito non era ritenuto idoneo date le accresciute necessità operative: si era ipotizzato, dunque, di realizzare la caserma a Coppito, in una zona adiacente l'attuale direzione regionale Abruzzo; poi si era parlato della ex Caserma Rossi, soluzione caldeggiata dal personale e su cui aveva promesso un intervento l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita all'Aquila.

Sul tavolo, però, è rimasta sempre l'ipotesi di via Panella: finalmente, si è fatto un passo avanti in questa direzione.