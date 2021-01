Acerbo (PRC-SE): 1,15 miliardi a Toto nel piano Next Generation

Dando uno sguardo all'allegato relativo alle schede di progetto del "Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Next Generation Italia" si scopre un "gigantesco regalo alla società concessionaria delle autostrade A24-A25 per l'ammontare di 1,15 miliardi".

A denunciarlo è il segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Maurizio Acerbo.

"Si dà il caso che la Toto holding e la controllata Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, siano al centro di inchieste di varie procure della repubblica abruzzesi per responsabilità relative alla mancata manutenzione e i problemi di sicurezza derivanti. Nonostante gli utenti paghino da anni i pedaggi più alti d'Italia le infrastrutture autostradali sono in stato di gravissimo deterioramento".

Invece di provvedere alla revoca della concessione, l'affondo di Acerbo, "il governo si prepara a regalare una quantità enorme di denaro pubblico al gruppo Toto. Questo gigantesco premio a un concessionario sotto inchiesta è un'offesa ai cittadini e risulta ingiustificabile. I costi della manutenzione debbono ricadere sulla collettività mentre il concessionario ha incassato per anni i pedaggi e ha potuto fare lavori in house?".

"Il governo vuole pagare la messa in sicurezza al posto di Toto?, si chiede Acerbo; "i soldi vengano spesi almeno con una gara d'appalto europea! Tutti i lavori che non erano previsti nella concessione perché derivanti da norme sopravvenute non dovrebbero comunque trasformarsi in dazioni dirette ma dovrebbero andare a gara. E comunque il concessionario dovrebbe fare la sua parte dei lavori. Abbiamo la sensazione che con la scusa dell'adeguamento antisismico si sta mettendo a carico della collettività tutta la mancata manutenzione con la scusa di non far aumentare le tariffe. Invitiamo il governo e la maggioranza a cancellare questa previsione vergognosa. La ministra Paola De Micheli come giustifica questa porcheria?".