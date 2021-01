Sono 14.245 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 3 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 347 morti, che portano il totale a 75.332 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Da ieri sono stati effettuati 102.974 tamponi. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 154, 2583 i ricoverati in totale.