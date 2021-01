L'Aquila, prima giornata di screening sulla popolazione studentesca: 1270 test eseguiti, nessun positivo

Sono 1270 le persone che si sono sottoposte a test antigenico rapido nella prima giornata della campagna dedicata alla popolazione studentesca, eccezion fatta per la scuola dell'infanzia.

In particolare, il tampone è stato effettuato a 978 studenti, 235 docenti e 57 dipendenti non docenti.

Non si sono registrate positività, non ci sono stati tamponi che hanno dato esito dubbio.

Si ricomincia domani, a partire dalle 9 e fino alle 17, nei cinque punti di somministrazione individuati: palestra dell'Itis in via Acquasanta, palestra dell'Ipsiasar in via Aldo Moro, Musp asilo nido in via Ficara, Centro anziani Bazzano (area bocciofilo, via Paparisco), drive trough Monticchio (ex multisala Garden, via Rodolfo Volpe).

La campagna potrebbe arrivare a coinvolgere più di 10mila persone, questo è l'auspicio. A promuoverla è il Comune dell'Aquila, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionale e provinciale.

Tutti gli studenti e il personale dovranno portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, e il modulo con il consenso informato, stampato e firmato, compilabile al link https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo oppure scaricando il pdf. Per i minorenni il consenso dovrà essere firmato dal genitore.

Si ricorda che è escluso dal test, completamente gratuito: