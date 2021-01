Coronavirus, i dati nazionali del 4 gennaio: 10.008 nuovi casi e 348 decessi

Sono 10.800 i nuovi contagiati lunedì 4 gennaio, in calo rispetto a ieri (14.245), ma con 77.993 tamponi effettuati (domenica erano stati 102.974; la percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 13,8%, invariata rispetto a ieri) e 348 vittime (domenica 347). Le vittime dall’inizio della pandemia sono 75.680. Sono 2.579 i pazienti in terapia intensiva (4 meno di domenica, con 136 ingressi del giorno (domenica 154), mentre i ricoveri ospedalieri complessivi sono 23.317 (242 più di domenica). In isolamento domiciliare ci sono 544.562 persone (5.994 meno di domenica). Le persone attualmente positive sono 570.458 (domenica 576.214). Nella giornata, i dimessi/guariti sono aumentati di 16.206, arrivando a 1.520.106. I casi totali fin dall’inizio della pandemia sono 2.166.244.