L'Aquila: tagliata gomma all'automobile dell'avvocata Giannangeli

L'avvocata Simona Giannangeli, presidente dell’associazione Donatella Tellini-Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila e avvocata dello stesso Centro, ha fatto sapere in una nota che lo scorso 31 dicembre, nel riprendere la sua auto parcheggiata lungo una strada pubblica tra il suo studio e la sua abitazione, si è accorta che una gomma era stata danneggiata in due punti.

Non si tratta del primo episodio di questo genere. Già lo scorso anno l’avvocata era stata vittima di episodi analoghi.

“Ho sporto denuncia contro ignoti per l’ennesimo danneggiamento causato, in data 31 dicembre 2020, all’Aquila, alla mia autovettura parcheggiata su pubblica strada, nel percorso tra il mio studio e la mia abitazione. Una gomma è stata mirabilmente squarciata in due punti - scrive Giannangeli in una nota - Nel mese di gennaio 2019 era accaduto due volte e su due gomme. Stavolta, forse la fretta o forse le limitazioni della cosiddetta zona rossa, avranno consentito al miserabile di concentrarsi soltanto su di una”.

“A questo punto risalta in modo evidente come questa piccola “città” si elevi spesso a territorio al di sopra della legge, territorio libero per chi beneficia di protezioni che, sia pur invisibili, si rivelano efficaci. Suggerirei di appore un cartello alle porte della piccola “città” con la scritta far west ad indicare che, con adeguati dispositivi di protezione, da queste parti si può spesso agire in modo continuativo e pressoché indisturbato. Si tratta di una piccola città spesso impegnata a ripulirsi, mentre scaccia donne e uomini migranti, che chiedono due centesimi per sopravvivere, quando relega dentro i confini quella parte di umanità che sporca la patina e che quindi va resa invisibile, dentro il patetico slogan di città sicura”.

“La piccola città - prosegue Giannangeli - non si interroga però su quei lasciapassare a delinquere rilasciati con disinvoltura, che minano l’unica sicurezza che vorrei, quella assicurata dal semplice svolgersi delle tante forme di convivenza civile. In questo caso la piccola città si fa sorda e distratta, volge lo sguardo altrove, in un silenzio assordante e colpevole. Eccomi qua, dunque, cittadina di un villaggio segnato da un potere pervicace, dove il miserabile agisce come desidera. Non è un bel risultato per la comunità”.