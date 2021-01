Scuole superiori, in Abruzzo in classe l'11. Ma nelle Regioni è il caos

Con l'ultimo decreto approvato dal Governo, il ritorno delle lezioni in presenza per le scuole superiori, inizialmente previsto per il 7 gennaio, è stato posticipato all'11 gennaio, sempre nei limiti del 50%.

Questo vuol dire che il 7 gennaio, gli studenti delle scuole superiori ricominceranno come avevano finito a dicembre, ossia con la didattica a distanza (Dad).

L'Abruzzo era pronto a riaprire in presenza il 7, così come avevano detto sia il presidente Marsilio che la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Antonella Tozza. Ma con il nuovo decreto dovrà ovviamente attenersi alle nuove disposizioni. Al momento non c'è sentore che Marsilio possa firmare ordinanze per far slittare ulteriormente la data.

Cosa che hanno fatto o stanno facendo in queste ore alcune Regioni. E' il caso, per esempio, di Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Misure simili potrebbero essere adottate anche dalla Sardegna, che ha indicato come data il 15 gennaio, e dal Piemonte, che invece ha fatto sapere che posticiperà il ritorno in classe degli studenti delle superiori, sempre al 50%, a lunedì 18 gennaio.

Asili, scuole elementari e scuole medie riprenderanno invece regolarmente il 7 gennaio con tutti gli alunni in presenza. Al momento fa eccezione solo la Campania, dove gli alunni delle materne e delle prime due classi delle elementari ritorneranno a scuola l'11 gennaio, con lezioni a distanza il 7 e 8 gennaio. In base all'andamento dei contagi la Regione valuterà poi se far rientrare in classe anche gli altri studenti ma non prima del 18 gennaio.