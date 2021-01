Progetto Case, Lelio De Santis: "Befana porta agli inquilini bollette salate, necessaria una rateizzazione"

Tra fine anno e l’Epifania sono state recapitate ai residenti nel Progetto Case centinaia di bollette per il pagamento dei consumi individuali di gas per riscaldamento ed acqua calda, riferite all’annualità 2016, con importi significativi, anche di migliaia di euro.

"L’amministrazione attiva - la denuncia del consigliere Lelio De Santis, capogruppo Cambiare insieme/Idv - si è ricordata con ingiustificato ritardo, come accade da anni, di inviare le bollette per il pagamento dei consumi di gas per riscaldamento solo a fine anno, forse per evitare la prescrizione dei crediti che, come rimarcato anche in passato, ammontano a diversi milioni di euro. D’altra parte, da tempo ho posto il tema della corretta e puntuale riscossione delle utenze e dei canoni che hanno portato il debito del Comune ad oltre 25 milioni di euro nei confronti delle società di erogazione del gas e delle banche a cui le stesse società hanno ceduto il loro credito".

La discussione che ogni tanto riaffiora sulle tasse, Tari ed Imu, che sono tra le più alte d’Italia, è condizionata da questo macigno dell’indebitamento comunale, che ingessa il Bilancio, impedendo una politica fiscale più equa e meno pesante sulle famiglie aquilane. "Chiedere il pagamento delle bollette è un dovere sacrosanto, ma altrettanto importante è l’obiettivo prefissato di introitare le somme dovute, consentendo agli inquilini di pagare. In un periodo di crisi economica come l’attuale, con la povertà in aumento e con 1600 famiglie che chiedono il Buono spesa, non è agevole per nessuno pagare in un’unica soluzione una bolletta di 1.500 euro", sottolinea De Santis.

Dunque, il consigliere chiede al sindaco, Pierluigi Biondi, ed alla Giunta "di adottare una delibera per consentire la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi in questione. La strada delle ingiunzioni fiscali è dannosa ed improduttiva. L’esperienza del 2014 mi dice che funziona un rapporto amichevole e comprensivo da parte del Comune: la rateizzazione decisa all’epoca produsse un risultato molto positivo, consentendo alle persone oneste di pagare quanto dovuto".