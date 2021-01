Premio “Federico Caffè” per tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica: pubblicato l’avviso regionale

Con la L.R. 5 agosto 2020, n. 22 la Regione Abruzzo ha istituito il premio Regionale “Federico Caffè” destinato alle migliori tesi di laurea in Economia politica e Politica economica redatte dagli studenti dei corsi di laurea magistrale in economia degli atenei italiani.

Per gli studenti laureati in economia nell’anno 2020 sono stati previsti 4 premi dell’importo di 2.500,00 euro ciascuno da assegnare alle migliori tesi.

Sul sito istituzionale del Consiglio regionale è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la partecipazione al premio (qui).

Il premio si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti. Le tesi di laurea dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2021 tramite email certificata, con oggetto “Partecipazione al Premio Federico Caffè”, all'indirizzo di posta certificata del Consiglio regionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La valutazione delle tesi di laurea è effettuata dalla Commissione esaminatrice (che sarà composta da cinque membri, i cui nominativi saranno indicati dall’associazione Federico Caffè, dai Rettori, tra i professori di Politica economica ed Economia politica, degli Atenei abruzzesi, dal Preside dell'Istituto tecnico "Tito Acerbo" di Pescara e dal Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo) entro il 31.03.2021.

A conclusione della valutazione comparativa delle tesi di laurea si stilerà la graduatoria di merito. La cerimonia di premiazione della prima edizione si svolgerà il 15 aprile 2021, presso l'Istituto Tecnico di Pescara “Tito Acerbo” che è la scuola della formazione di Federico.

“Il 6 gennaio del 1914 nasceva a Pescara Federico Caffè - ricorda il consigliere regionale dem Antonio Blasioli, ideatore della proposta di legge - Quando si parla della sua figura si può scegliere tra i diversi profili che lo hanno caratterizzato. Federico Caffè come uomo, Federico Caffè e il suo pensiero economico, estremamente attuale, Federico Caffè come uomo di cultura o Federico Caffè come instancabile insegnante: metalmeccanico dell'università, come amava definirsi. Si può parlare del Prof. Caffè per l'utopia o per il suo riformismo radicale o, ancora, per il mistero della sua scomparsa. A me, però, piace ricordarlo come consigliere del cittadino e non del Principe, come veniva definito, perché ci permette di guardare anche alla situazione che viviamo e ai problemi legati al precariato, alla disoccupazione e all'ingiustizia sociale, tutti temi che caratterizzavano la lezione politica di Caffè e che coinvolgono soprattutto i giovani. Noi pescaresi abbiamo un debito verso questo grande concittadino. Non gli dedicammo la giusta attenzione quando operava e lo dimenticammo dopo la sua scomparsa nel 1987”.

“Da quest’anno un primo passo lo abbiamo fatto. Ritengo che il Premio regionale “Federico Caffè”, destinato ai migliori lavori di tesi di laurea in Economia politica e Politica economica, sia non solo il giusto riconoscimento in carriera per le giovani eccellenze del territorio che, con professionalità e competenza, emergono per i propri meriti di studio e ricerca, ma anche il miglior tributo di riconoscenza al professor Caffè, affinché le nuove generazioni di studenti sappiano chi era, qual era il suo pensiero economico e cosa ha rappresentato per Pescara e l'Abruzzo”.

"Sono molto felice di veder entrare nel vivo l'organizzazione di questo Premio perché è un'idea che nasceva dalla necessità di ricordare e promuovere il nome, la personalità e l'attualità del pensiero di uno degli economisti italiani più importanti del secolo scorso, in una regione e in una città natale che a tanti anni dalla sua misteriosa e improvvisa scomparsa non l'avevano ancora ricordato”, conclude Blasioli.