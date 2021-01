Sono 365 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore: 73 in provincia dell'Aquila, 165 a Chieti, 47 a Pescara, 72 a Teramo (8 casi sono di fuori regione o con residenza in accertamento). I morti sono 2.

I tamponi effettuati sono stati 4172. I dimessi/guariti sono 24066 (+125), gli attualmente positivi 11331 (+237), i ricoverati in area medica 463 (-8), i ricoverati in terapia intesiva 39 (invariato), le persone in isolamento domiciliare 10829 (+245).