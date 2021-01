Lotteria Italia, questa sera l'estrazione: record negativo di vendita dei biglietti (-31%)

Conto alla rovescia per la Lotteria Italia. Questa sera, nella tradizionale giornata dell'Epifania, sarà estratto il primo premio da 5 milioni di euro (per sapere l’entità e la quantità degli altri premi, probabilmente saranno molti di meno rispetto alle altre edizioni, bisognerà aspettare la riunione dell’apposita Commissione prevista per domani pomeriggio) nel corso della trasmissione 'I Soliti Ignoti - Il ritorno'.

In questa edizione la vendita dei biglietti ha subìto una brusca frenata: solamente 4,6 milioni i tagliandi staccati (per una raccolta totale di 23,5 milioni di euro), rende noto l'agenzia Agimeg, il -31,3% rispetto all'edizione precedente, quando ne furono venduti 6,7 milioni. Si tratta del risultato peggiore nella storia della Lotteria, che negli ultimi anni è andata via via perdendo appeal tra i giocatori.

In un trend già in calo ed in corso da diversi anni - è dall'edizione 2009/10 che non si superano i 10 milioni di biglietti venduti - si sono inseriti i divieti imposti dal Governo per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Lo stop agli spostamenti tra Comuni e Regioni nel periodo natalizio, con autogrill e stazioni di treni semideserte, hanno danneggiato ulteriormente le vendite.