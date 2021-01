L'Aquila, si chiude la campagna di test sulla popolazione studentesca: 4641 i tamponi effettuati, nessun positivo

Si è chiusa la campagna di screening sulla popolazione studentesca aquilana con test antigenici rapidi.

A conclusione delle quattro giornate previste, sono state 4641 le persone che si sono sottoposte a tamponi.

Nel dettaglio, sono stati 3528 gli studenti che hanno fatto il test nelle cinque postazioni allestite, 833 i docenti e 280 gli operatori scolastici non docenti.

Non si è registrata nessuna positività.

In questo momento sono in corso le sanificazioni. Domani mattina alle 7.30 il personale comunale accompagnerà la ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti speciali.

"Il risultato è stato analogo a quello dello screening dei cittadini aquilani di inizio dicembre – ha osservato il sindaco Pierluigi Biondi – in quel caso era stato stimato che la popolazione che poteva sottoporsi ai tamponi era di circa 50mila unità e i test effettuati sono stati 23mila, quasi la metà. Anche adesso, con una popolazione scolastica di circa 10mila persone, in quasi 5.000 si sono sottoposti allo screening. Segno evidente che il senso di responsabilità si conferma alto anche in un settore particolare, e peraltro molto importante, come quello dell’istruzione. Ringrazio dunque tutti coloro che hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa, i docenti, i non docenti, gli studenti, le famiglie che hanno accompagnato bambini e ragazzi alle postazioni. Così come ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono messi a disposizione volontariamente per eseguire i test, i dipendenti comunali impegnati sotto varie forme in questa operazione e le organizzazioni che ci hanno assistito".

Ancora un volta – ha concluso il sindaco Biondi – "siamo nelle condizioni di mettere a disposizione delle strutture sanitarie dei dati che, anche alla luce del fatto che non sono emersi casi positivi al coronavirus, possono risultare molto utili nell’attività di contenimento del contagio. Ora più che mai, anche davanti a certi segnali confortanti, non va abbassata la guardia e occorre tenere un comportamento serio e responsabile, rispettando tutti gli obblighi che vanno dall’uso delle protezioni delle vie aeree al distanziamento sociale, alla frequente igienizzazione delle mani e così via".