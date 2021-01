Scuola, la denuncia dei genitori: Muspino di Sassa nel ghiaccio, amministrazione dimentica le periferie

Situazione sconcertate stamane all'ingresso del muspino di Sassa, laddove frequentano le lezioni alcune classi di scuola elementare e due classi di scuola dell'infanzia del Circolo Rodari.

Insegnanti, genitori e studenti, infatti, si sono ritrovati a 'sfidare' una distesa di ghiaccio per entrare a scuola: non c'è stata la dovuta pulizia, l'amministrazione ha dimenticato di rendere accessibile l'edificio scolastico.

"Non pensavo che il Comune dell'Aquila avesse organizzato una pista di pattinaggio su ghiaccio per ospitare le Olimpiadi Invernali", viene denunciato sui social. "Questa caro Comune dell'Aquila é la solita vergogna nazionale a cui siamo abituati. Ora la domanda nasce spontanea: è finito il sale? Gli operai sono in smart working? Peggio ancora: è venuta meno la considerazione per i bambini che vanno a scuola e per i genitori e nonni che li accompagnano? Ma la domanda più ridondante che mi faccio è sempre la stessa: queste istituzioni che abbiamo in essere e che dovrebbero garantire un servizio ai cittadini e alle comunità, a cosa servono esattamente?".

Altri genitori parlano di vergogna. "I nostri bambini meritano questo? Noi cittadini meritiamo questo totale disinteresse e menefreghismo? È una mancanza di rispetto che non si può tollerare! Le periferie non sono mai state una priorità del Comune questo lo sappiamo già, ma i bambini dovrebbero esserlo, sempre e comunque. Il Sindaco Pierluigi Biondi prenda provvedimenti, per oggi e per il futuro affinché questo non accada più".