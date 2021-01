Aree interne, Federico: "Ottimizzare trasporti verso distretti sanitari e restituire dignità agli utenti"

Il sindaco di Navelli Paolo Federico, commissario della Comunità montana 'Montagna di L'Aquila' che gestisce i servizi sociali per 42 comuni della provincia dell'Aquila, ha preso carta e penna e scritto ai dirigenti delle società di trasporto Ama e Tua, agli assessori regionali con delega alle aree interne e ai trasporti, al sindaco dell’Aquila e ai vertici della Asl 1 denunciando le problematiche di tanti cittadini che hanno "difficoltà a recarsi nella sede dei distretti sanitari di Barisciano".

In particolare, spiega Federico, "gli utenti del distretto di Barisciano, servito dalla società Tua, devono scendere alla fermata che affaccia sulla Strada Statale 17; di fatto, si costringono persone anziane a fare a piedi più di un chilometro e mezzo di strada solo per raggiungere la struttura pubblica, senza considerare i rischi che corrono con l'attraversamento della Strada Statale 17".

Come non bastasse, nel distretto sanitario di base Asl 1 della frazione di Bazzano, servito da Tua e Ama, "non sono previste fermate nei pressi del distretto con forti disagi per le utenze che devono farsi circa 2 chilometri a piedi".

Da qui, la decisione del commissario di scrivere all’assessore regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis, all’Assessore regionale aree interne e del Cratere Guido Quintino Liris, al sindaco della città di L’Aquila Pierluigi Biondi, al presidente della società Tua Gianfranco Giuliante, al presidente della società Ama L’Aquila Gianmarco Berardi e a Roberto Testa direttore della Asl 1: "credo - ha messo nero su bianco Federico - che sia necessario mettere in campo degli interventi per fare in modo che le utenze di territori già svantaggiati, alle prese con le problematiche del periodo invernale, della pandemia in corso e con la necessità, dunque, di fare vaccinazioni e tamponi Covid-19, possano trovare soluzioni più idonee e rispettose della loro dignità".