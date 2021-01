L’Aquila, Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per l’esame della campagna vaccinale anti-Covid

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha presieduto questa mattina un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica convocato anche per l’esame della problematica connessa alla campagna vaccinale covid in corso.

Alla riunione hanno preso parte il referente regionale vaccinazione Covid; il responsabile dell’Agenzia regionale di Protezione Civile; il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl-1 L’Aquila, Avezzano e Sulmona; il Questore della Provincia dell’Aquila; rappresentanti Ufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale e dirigenti del Comune dell’Aquila.

Nel corso dell’incontro i presenti hanno fatto un punto di situazione in merito alla distribuzione delle fiale vaccinali ed alla sicurezza connessa alle operazioni di trasferimento delle stesse.

Un particolare focus di attenzione è stato riservato ai primi contributi di idee per la preparazione di un Piano strutturale in previsione della vaccinazione di massa della popolazione, piano che possa costituire una base programmatica di ausilio a tutte le componenti che saranno impegnate.

In tal senso il Prefetto si è reso disponibile ad aggiornare a breve su questa tematica il Comitato, in modo che ognuno per le proprie competenze possa apportare un contributo utile a supportare adeguatamente quello che sarà un momento di particolare importanza per tutta la popolazione.