Coronavirus, Abruzzo: 160 nuovi positivi, 9 decessi

Sono complessivamente 37038 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 160 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 93 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 20.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1274 (di età compresa tra 61 e 96 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.