Sono 315, in Abruzzo, i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (di età compresa tra 1 mese e 104 anni), così ripartiti a ivello provinciale: 67 all'Aquila, 127 a Chieti, 79 a Pescara, 42 a Tereamo. I tamponi effettuati sono stati 3682. I decessi accertati sono 3.

I dimessi/guariti sono 24935 (+34), gli attualmente positivi 11541 (+278), i ricoverati in area medica 465 (+2), i ricoverati in terapia intensiva 41 (+1), le persone in isolamento docimiliare 11035.