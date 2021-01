Capitale italiana della cultura 2022, settimana decisiva: il 18 il verdetto

E' iniziato il conto alla rovescia per la proclamazione della capitale italiana della cultura 2022.

Il verdetto arriverà 18 gennaio. L’Aquila è una delle dieci finaliste, insieme a Ancona, Bari, Volterra, Taranto, Verbania, Procida, Trapani, Cerveteri e Pieve di Soligo (Treviso).

In settimana saranno presenti i dossier alla giuria, presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, in un'audizione pubblica. Gli incontri si terranno, compatibilmente con le misure di contenimento adottate dal governo per la situazione epidemiologica in atto, al Collegio Romano, sede centrale del Mibact, il 14 e 15 gennaio.

Il dossier presentato dall’Aquila, intitolato “La cultura lascia il segno”, è stato curato da Pier Luigi Sacco, professore ordinario di Economia della cultura allo Iulm di Milano (leggi QUI e QUI gli approfondimenti).

Due tra le pretendenti più forti, secondo i rumors della vigilia, sono Volterra, che ha affidato il dossier di candidatura a Paolo Verrì, lo stesso che aveva curato quello di Matera per il titolo di capitale europea della cultura 2019, e Taranto.



La città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del programma presentato.