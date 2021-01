Coronavirus: successo per la raccolta fondi dell'Associazione Viva!

L’Associazione Viva! ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto, attraverso le donazioni, la campagna per affrontare l'emergenza Covid.

"La generosità dei donatori – ha dichiarato Donatella Autore, Presidente di Viva! – ha permesso all’Associazione di acquistare un numero importante di dispositivi di protezione individuale ed un macchinario particolarmente sofisticato per il full triage. Il frutto della raccolta fondi è stato donato al reparto di Radiologia e Neuroradiologia dell’Ospedale Regionale San Salvatore. Pur se la nostra mission è orientata al sostegno delle pazienti oncologiche, raccogliere fondi per il Covid, in questo terribile momento di pandemia, è stato per noi un dovere morale indiscutibile, un atto necessario e particolarmente sentito".

Viva! ha voluto poi ringraziare il prof. Carlo Masciocchi e tutto il suo staff medico ed infermieristico "per aver accolto il nostro contributo, rivolgendo all’Associazione Viva! delle bellissime parole di sostegno all'attività".

Di seguito, la lettera inviata dal prof. Masciocchi all'Associazione Viva!

Spett.le VIVA! Associazione Onlus

c.a. Dott.ssa Donatella Autore

Egregio Presidente, le U.O.C. di Radiologia e Neuroradiologia dell’Ospedale Regionale San Salvatore, con la presente, desiderano ringraziare la Sua persona e la VIVA! Associazione Onlus da Lei rappresentata, per l’impegno profuso, il senso di responsabilità, la generosità e comprensione dimostrate, che hanno permesso - e permettono tuttora - di affrontare l’emergenza sanitaria, grazie alle Vostre preziose donazioni:

- la Aphel Smart Camera versione Full Triage è una vera e propria sentinella digitale a tutela della salute di ciascuno;

- gli ingenti Dispositivi di Protezione individuale, permettono agli operatori di affrontare “in sicurezza” le battaglie di ogni giorno ed ai pazienti, di ricevere la giusta protezione.

Tali interventi benefici, di alto valore morale, dimostrano che possiamo contare, sia a livello professionale che umano, su realtà di cui la Vostra Associazione è espressione, che in modo del tutto disinteressato, si prodigano per supportare ogni fragilità.

Con l’augurio e la speranza che possiate intervenire in maniera sempre più profonda sul nostro territorio, rinnoviamo i più sentiti e calorosi ringraziamenti e cordialmente salutiamo.

Prof. Carlo Masciocchi