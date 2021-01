L'Aquila candidata a Capitale italiana della cultura 2022, il video

Il Comune dell'Aquila ha realizzato un video per la candidatura a Capitale italiana della cultura per 2022.

“Il video raffigura compiutamente l’identità storica e culturale dell’Aquila e dell’Aquilano – commenta il sindaco Pierluigi Biondi – immortalando i suoi tesori d’arte, molti dei quali recuperati in sicurezza dopo il terremoto di 12 anni fa, e lasciando agli aquilani la spiegazione di questi valori. Il tutto grazie alla disponibilità di gente impegnata in vari settori della società civile, cittadini, a conferma che quella aquilana è una candidatura di comunità”.





A conclusione del filmato, la stessa basilica di Collemaggio viene sovrapposta all’illuminazione progettata per “Luce d’artisti” realizzato dal Comune in collaborazione con Citelum Italia, proprio per celebrare la candidatura. "Dal 18 dicembre scorso e fino al prossimo 18 gennaio i principali monumenti e gli angoli più significativi della città antica sono oggetto di una rassegna illumino-grafica, rappresentativa della rinascita dell’Aquila; la luce, filo conduttore dell’iniziativa, proietta anche le frasi di illustri personalità della letteratura e della cultura in generale di ogni tempo che hanno raccontato del nostro territorio. La Basilica di Collemaggio ripete il logo del dossier di candidatura, realizzato da Maicol&Mirco, fumettista docente dell’Accademia di belle arti del capoluogo e raffigurante l’iconico monumento attraversato da una cicatrice d’oro in ossequio alla tecnica del kintsugi che ha ispirato lo stesso dossier, a significare il dolore, di qualunque natura esso sia, e la capacità di farne punto di ripartenza, elemento da valorizzare e da cui ripartire con maggiore resilienza".